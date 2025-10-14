埼玉県川越市の関越道の上りで、道路上にいた男性がはねられ、死亡する事故がありました。【映像】事故現場 近くにあった乗用車13日午後10時すぎ、川越市の関越道の上りで「車線上に人が倒れている」と110番通報がありました。警察などによりますと、何らかの理由で道路上に20〜30代くらいの男性が倒れていて、女性（60）が運転する軽自動車にはねられたということです。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認さ