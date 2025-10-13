JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉÊÀî¼þÊÕ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀïÎ¬¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉÍ¾¾Ä®±Ø¡ÁÂç°æÄ®±Ø´Ö¤ÎÅìµþÆî¥¨¥ê¥¢°ìÂÎ¤ò¡¢¹ñºÝÅÔ»ÔÅìµþ¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¥¨¥ê¥¢¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö¹­°èÉÊÀî·÷¡ÊGreater Shinagawa¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤Î¹ñºÝ¸òÎ®µòÅÀ¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡Ê¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡Ë¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤È¡¢Âç°æÄ®±Ø¤ÎÅÔ»ÔÀ¸³è¶¦ÁÏµòÅÀ¡ÖOIMACHI TRACKS¡Ê