マクドナルドのハッピーセットのおもちゃの転売が社会問題となる中、フリマ大手のメルカリは転売目的でトラブルが急増しそうな商品の取引を禁止すると発表しました。「大学の教科書をメルカリで買う。便利だなと思っている」スマホひとつで簡単にモノの売り買いができるフリマアプリ。きょう、最大手のメルカリが発表したのが…メルカリ迫俊亮CEO Marketplace「マーケットプレイス内の安心・安全が著しく損なわれる可能性の