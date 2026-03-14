悪質な“転売ヤー”による高額転売がたびたび問題になる大手フリマサイト『メルカリ』。2025年6月には「Nintendo Switch 2」が発売直後から高値で取り引きされ、社会問題となったのは記憶に新しいところだ。そんななか、青汁王子こと実業家の三崎優太氏が“転売ヤー”を放置するメルカリを糾弾し、話題となっている。「三崎氏は、3月13日にXを更新。《メルカリで50万円の商品を買ったら、届いたのは中身が空っぽの段ボールだっ