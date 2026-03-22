◇明治安田J1百年構想リーグ第8節鹿島2―1千葉（2026年3月22日メルカリスタジアム）鹿島が苦しんだ末に千葉に競り勝ち、連勝を7に伸ばした。前半4分にMFエウベルのゴールで先制しながら、ミスが目立つちぐはぐな試合運び。後半25分に隙を突かれて同点とされた。同39分、CKからDF植田のヘッドで勝ち越し。最後はさすがの勝負強さを見せたものの、鬼木監督は「自分たちが目指しているものはほとんど出せなかった。相