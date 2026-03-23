2026年3月20日、中国のポータルサイト・捜狐に「『鬼滅の刃』の初版第1巻が30万円に高騰した」とする記事が掲載された。記事はまず、「子どもの頃に何気なく読んでいた漫画が、今では自分の銀行口座の残高よりも高い価値を持っているかもしれない。最近、日本の中古市場で驚くような出来事があった。16年初版で未開封の『鬼滅の刃』第1巻が、メルカリに30万円で出品されたのだ。さらに驚くべきことに、この商品は出品からわずか5分