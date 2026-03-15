3月13日から、「嵐」のツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』がスタートした。5人の集大成となるライブとあってファンの熱量も高いが、初日公演後から “あるもの” が転売され、波紋を呼んでいる。嵐は2026年5月をもってグループでの活動を終了する。今回のツアーは、5人にとっても、ファンにとっても特別なものだ。「3月の札幌ドーム公演を皮切りに、5月31日まで東京、名古屋、福岡、大阪の全5都市を回ります。