3月13日から、「嵐」のツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」がスタートし、盛り上がりを見せている。しかし、“最後のグッズ” が大量に転売され、波紋を呼んでいる。嵐のラストツアーは、3月13日の札幌ドーム公演から5月31日の東京ドーム公演まで、全5都市を回る。ただ、本誌「Smart FLASH」は札幌公演初日終了後、ライブで使われた銀テープが転売されていることを伝えた。「フリーマーケットサイト『メルカリ』で