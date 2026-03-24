3月16日、卒業シーズン中に不穏な注意喚起がなされた。大手フリマアプリ「メルカリ」の公式サポートがXで『「ブルセラ（性的な対象として中古品を売買する行為）」とみなされる恐れのある出品には、改めてご注意をお願いいたします』と発信。 【画像】「常に罪悪感でいっぱいでした」娘の下着を売るAさんと客のやりとり 「ブルセラ」は、ブルマーやセーラー服、使用済み下着などをめぐる