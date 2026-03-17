フリマサービス大手「メルカリ」の公式サポートXアカウントが2026年3月16日に更新され、いわゆる「ブルセラ（性的な対象として中古品を売買する行為）」とみなされる出品は禁止しているとして注意喚起した。「制服などに限らず、教科書や文具などを含め」年度の変わり目で、学生の卒業シーズンが到来した。メルカリ公式Xは投稿で「【重要】『ブルセラ』とみなされる行為・出品に対する注意喚起」とし、「今の時期、お子さまの制服