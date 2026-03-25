フリマアプリを展開するメルカリは25日、生成AIによる画像生成や加工画像を出品時に使用する際の注意点を公式サイトで公表した。【イラスト】具体的にどんなことに注意？生成AI出品画像の注意点サイトでは「生成AIや画像加工アプリで作った画像を使うことで、購入者に誤解を与えてしまい、取引トラブルに発展する恐れがあります。メルカリでは、実物のない出品や、虚偽・誤解を招く情報の記載は『禁止されている行為』として制