ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > サッカー日本代表・久保建英、パラグアイ戦の出場は困難か レアル・ソシエダ 久保建英 ランニング パン パラグアイ ブラジル メキシコ サッカー日本代表 デイリースポーツ サッカー日本代表・久保建英、パラグアイ戦の出場は困難か 2025年10月8日 17時12分 リンクをコピーする サッカー日本代表は８日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日、パナスタ）、ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて調整した。トレーニングの冒頭１５分が公開され、左足首の状態が懸念された久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝は、練習前の円陣には参加したものの、その後の全体練習には参加しなかった。久保を除く２６人はピッチでランニング、鳥かごなどで汗を流した。久保は別メニュー調整とみられ、２日後のパラグ 記事を読む