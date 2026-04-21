レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英が、コパ・デル・レイ（国王杯）優勝を祝うパレードで喜びを口にした。20日、スペインメディア『エル・デスマルケ』がコメントを伝えている。レアル・ソシエダは18日に行われた国王杯決勝でアトレティコ・マドリードと対戦し、PK戦の末にタイトルを手にした。同試合では久保も88分から途中出場し、自身にとってプロキャリア初のタイトル獲得、そして日本人選手として初の国王杯制覇に貢献