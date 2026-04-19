久保建英は後半43分から途中出場日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは4月18日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の決勝で6季ぶり4度目の優勝を飾った。アトレティコ・マドリード戦は2-2の延長戦で決着つかず、PK戦（4-3）までもつれ頂点に立った。ベンチスタートだった久保は同点の後半43分から途中出場。日本人初となるスペインのタイトル獲得、久保にとってもプロ10年目で悲願のキャリア初タイトルを獲得した。