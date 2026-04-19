アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、コパ・デル・レイ決勝での敗戦を振り返った。18日、スペイン紙『アス』が伝えた。18日に決勝が行われ、日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダと対戦。アトレティコ・マドリードは2度追いついたものの、PK戦の末に敗れ、12年ぶりの国王杯制覇を逃した。シメオネ監督は試合後、「まず、対戦相手に祝福を送りたい。彼らはやるべき試合をした。我々はスター