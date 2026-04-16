「Bueltan naiz（戻ってきた）」バスク語で綴られたこの短いメッセージが、タケ・クボ（久保建英）の公式Instagramに投稿された。負傷による離脱期間は、クラブが認めていた通り２か月を超え、実質的には３か月近くに及んだ。この長すぎる空白は、それまでタケのプレーに大きく依存していたラ・レアル（レアル・ソシエダの愛称）にとって、あまりに大きな代償となった。１月18日、首位バルセロナを相手に幸運な勝利（２−１）