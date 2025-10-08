アンフェアな番組構成アンフェアだな、というのが率直な印象だった。6月10日に配信されたABEMA Primeのクルド人問題を取り上げた討論番組のことだ。埼玉県川口市のクルド人問題について議論する番組のMCはタレントの田村淳さん。それ以外のスタジオ出演者は、高木功介・埼玉県議、奥富精一・川口市議、長谷川ミラさん（モデル/ラジオナビゲーター）、パックン（お笑い芸人）、呂布カルマさん（ラッパー）、仁科健吾さん（テレ