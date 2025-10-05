ナッツはビタミン・ミネラル・食物繊維・良質な脂質を豊富に含み、美容と健康をサポートしてくれる強い味方。今回はナッツの驚くべき効能を種類別に解説し、ナッツをおいしく食べる活用術をご紹介。今日からあなたもヘルシーなナッツ習慣を始めてみませんか？■代表的なナッツ5種類の栄養素・効能ナッツとは硬い殻に包まれた植物の果実や種の総称。種類ごとに含まれる栄養素が異なり、健康維持に役立つ可能性がある点でも注目され