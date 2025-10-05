ナッツのハチミツ漬け【材料】（2人分）ナッツ(クルミ、カシューナッツなどお好みのもの) 60gハチミツ 80~100g【作り方】1、ナッツは大きければ食べやすい大きさに割り、160℃のオーブンで8〜10分焼く。2、ナッツを瓶に入れて、浸る量のハチミツを加える。一晩〜3日程度置く。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。