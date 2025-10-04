現地10月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節で、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表がニュージーランドと対戦した。ここまで２連勝ですでに決勝トーナメント進出が決定している日本は、序盤から試合の主導権を握ると、22分に小倉幸成の強烈ミドルで先制する。64分には相手のオウンゴールで追加点を奪うと、82分にも石井久継のダメ押し弾でリードを広げた。３−０の完勝でGS３戦全勝。グルー