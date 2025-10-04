YouTube動画『自民党本部前で、５０年間団子屋さんを営む、みたらし団子さんが、自民党総裁選を大胆予想！』では、団子屋さんになりきった脳科学者・茂木健一郎氏が、自民党総裁選についてユーモラスかつ鋭い視点から語った。茂木氏は、“みたらし団子さん”として50年間自民党本部前で団子屋を営んでいるという設定で登場し、「みんな当選してほしいと思ってるんですよ」と、候補者たちへの温かなエールを送った。