４９年前に出版され、旧ジャニーズ事務所の故メリー喜多川氏が唯一公認した幻の書「ジャニーズ・ファミリー裸になった少年たち」（１９７６年、オリオン出版）が、１１０ページの加筆を入れて、「新装増補改訂版ジャニーズ・ファミリー裸になった少年たち」（１０月６日発売、青志社）として刊行される。著者はジャニーズ取材歴５９年の小菅宏氏。当時、メリー氏と共同作業によって生み出した。故ジャニー喜多川氏による