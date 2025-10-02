ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京・町田市で女性殺害 同居の長女「通報が精いっぱいだった」と回… 時事ニュース 東京都 殺人事件 読売新聞オンライン 東京・町田市で女性殺害 同居の長女「通報が精いっぱいだった」と回想 2025年10月2日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都町田市のマンションで住人の76歳女性が刺されて死亡した事件 同居する長女は取材で「立ち向かっていれば救えたかもしれない」と言及 「通報が精いっぱいだった」「母が亡くなった実感がわかない」と語った 記事を読む おすすめ記事 「緊急銃猟」を想定したクマ出没対応訓練 栃木県が那須町などと合同で実施 那須町旧大沢小学校 2025年9月30日 8時34分 横峯さくらがリランキング突破ならず 金田久美子は終盤戦へ“現実路線”？ 2025年9月28日 17時10分 「捜査２課の山本です」と記者のスマホに電話…ニセ警察詐欺の巧妙な話術を生録音 2025年10月1日 9時15分 アインシュタイン稲田 SNS乗っ取り被害当時の心境「すぐ収まると思ったら…」「仕事が減ったりだとか」 2025年9月28日 15時23分 【解説】東京・杉並区の木造住宅なぜ倒壊？専門家「建物自体ではなく地盤が崩壊して起きた」擁壁に入った“ひび”が原因か 2025年10月1日 18時24分