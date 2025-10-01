プレミアリーグ第6節ではブレントフォードと対戦するも、3ゴールを許して黒星となったマンチェスター・ユナイテッド。前節ではチェルシーを下すことに成功したが、その勢いを継続させることはできなかった。そんなユナイテッドだが、指揮官であるルベン・アモリム監督に解任の可能性が浮上している。昨年の11月にスポルティングCPからやってきてもう少しで1年が経過しようとしているが、目に見える成績を残すことができていない。