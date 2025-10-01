映画「ハリー・ポッター」シリーズ原作者Ｊ・Ｋ・ローリングが、トランスジェンダー問題をめぐるエマ・ワトソンとの対立について沈黙を破り、長文の声明をＳＮＳに投稿した。ローリングは、エマの批判が自身への誹謗中傷をさらに煽ったとし、「火にガソリンを注いだようなもの」と語った。 【写真】なつかしい～「ハリー・ポッター」出演者 ローリングは、エマ