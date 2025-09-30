ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 三谷幸喜氏に3年間かけオファー フジ新秋ドラマに出された3つの要求 三谷幸喜 フジテレビ エンタメ・芸能ニュース 現代ビジネス 三谷幸喜氏に3年間かけオファー フジ新秋ドラマに出された3つの要求 2025年9月30日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三谷幸喜氏が脚本を担当するフジの秋ドラマについて、週刊現代が報じた 三谷氏は脚本に口を出さないことをフジに要求したようだと大手紙デスク 制作費を惜しまない、配役に自身の希望を最大限反映することも求めたという 記事を読む おすすめ記事 『あんぱん』最終回に込めた思い 物語の結末は今田美桜＆北村匠海の意見も反映「何気ない2人の日常で終われたら」 2025年9月26日 8時15分 「龍が如く 極3」のキャスト情報公開！ 浜崎 豪役は香川照之さんが務める【RGGSUMMIT2025】 2025年9月24日 12時32分 難病克服の苦悩も知る恩師が“引退”の言葉を呑んだ「まだ野球を続けます」 非情な戦力外宣告を受けた三嶋一輝の“ドラマ”【DeNA】 2025年9月27日 6時0分 日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』をレビュー！ 2025年9月26日 17時0分 楽天 自力ＣＳの可能性が再消滅 ３位・オリックスと５ゲーム差 投手陣が崩れソフトバンクに完敗 2025年9月24日 20時53分