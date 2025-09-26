史上最大の軍用輸送機が爆誕？アメリカのスタートアップ企業、ラディア社が新しい軍用輸送機「ウインドランナー・フォー・ディフェンス」（以下、ウインドランナー）の開発を発表しました。この輸送機は計画では全長109メートル、全幅80メートルの巨大機であり、実用化すれば現在アメリカ空軍で運用されている巨大軍用輸送機C-5ギャラクシー（全長75.3メートル・全幅約67.9メートル）を越える大きさで、航空機史上でも最長の機体