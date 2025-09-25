バンダイが運営するプレミアムバンダイから、プリキュア関連商品「Pretty Memories Yes5」が2025年9月24日より限定販売開始！LED機能やBGM機能を搭載した記念アイテムです。 プレミアムバンダイ『Yes!プリキュア5』Pretty Memories Yes5  価格6,270円（税込）発売期間2025年9月24日（火）16時〜2025年11月14日（木）23時販売場所プレミアムバンダイ限定サイズW6.9cm×H6.3cm×D3.5cmパッケージサイズ22.9cm素材ABS