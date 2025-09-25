光と音で作品の世界観を体感！プレミアムバンダイ『Yes!プリキュア5』Pretty Memories Yes5
バンダイが運営するプレミアムバンダイから、プリキュア関連商品「Pretty Memories Yes5」が2025年9月24日より限定販売開始！
LED機能やBGM機能を搭載した記念アイテムです。
プレミアムバンダイ『Yes!プリキュア5』Pretty Memories Yes5
価格6,270円（税込）発売期間2025年9月24日（火）16時〜2025年11月14日（木）23時販売場所プレミアムバンダイ限定サイズW6.9cm×H6.3cm×D3.5cmパッケージサイズ22.9cm素材ABS、PC、PET対象年齢15歳以上電池LR44×3個（別売）
「Pretty Memories Yes5」は、2007年に放送された「Yes!プリキュア5」に関連した記念アイテム。
コンパクトなサイズながらLED機能とBGM機能を搭載し、5つのコンテンツを楽しめる設計。
手のひらに収まるサイズでありながら、光と音で作品の世界観を体感できる贅沢な仕様となっています。
LED・BGM機能搭載の記念アイテム
LED機能とBGM機能を搭載しているのが最大のポイント！
5つのコンテンツが収録されており、手のひらサイズのコンパクトな本体から光と音で「Yes!プリキュア5」の世界観を再現。
15歳以上を対象年齢とし、当時を知る大人のファンが懐かしさを感じながら楽しめる本格的な作り込みです。
限定販売期間と購入方法
販売期間は2025年9月24日16時から2025年11月14日23時までの約2か月間。
プレミアムバンダイでの限定販売となっているため、この機会を逃すと入手困難。
電池は別売りのLR44を3個使用する仕様で、長時間の使用も可能です。
LED機能とBGM機能で「Yes!プリキュア5」の思い出を呼び起こしてくれる「Pretty Memories Yes5」。
コンパクトながら本格的な機能を備えた、大人も満足できる記念アイテム。
限定期間内での入手がおすすめです。
プレミアムバンダイで販売中の「Pretty Memories Yes5」の紹介でした。
