＜&GP編集部員が買ってみた！使ってみた！＞スキンヘッド歴7年ほどの新参者ですが、どうしてもめんどくさいのがカミソリでの剃り上げ。わざわざお風呂中に剃らなきゃいけないので身体も冷えちゃうし、怪我の心配もあってかなり億劫な作業ですよね。結局、バリカンで五厘に仕上げておしまいにしてしまうけど、バリカンはバリカンで毛が散らばって面倒の極み。どうにかならんのか。 ▲ガジェットみたいなビジュアルが中々に良い