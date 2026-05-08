阪神は６日、兵庫県西宮市の甲子園でＯＢ会と連携した野球振興イベント「トライアルベースボール」を２年連続で開催した。掛布雅之ＯＢ会長らが参加した中、集合写真撮影では生え抜きとして２０００安打を達成した鳥谷敬氏のユニホーム姿が現役時代と変わらないのが印象的だった。プロ野球選手は現役引退後、体型が変化する選手が多い。トレーニングにかける時間や運動量が減ることが主な要因とされているが、鳥谷氏は現役時代