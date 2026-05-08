ユーザーローカルに物色人気集中。カイ気配スタートとなり上昇転換したばかりの５日移動平均線から一気に上放れる形となっている。ビッグデータ解析やＡＩ技術を使った業務支援ツールを提供しており、企業や地方自治体などのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）投資ニーズを取り込み大幅増収増益路線をひた走っている。 ７日取引終了後に発表した２６年６月期