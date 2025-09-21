アユ釣りに来ていた71歳男性が川で流され死亡 川の中で移動中に転倒東海テレビ

アユ釣りに来ていた71歳男性が川で流され死亡 川の中で移動中に転倒

  • 岐阜県関市の津保川で21日に71歳男性が流され、死亡が確認された
  • 友人とアユ釣りに来ていて、川の中で移動していたところ転倒したという
  • 川は前夜から朝にかけて雨が降り、やや増水して流れも速くなっていたそう
