きょうもドル円は下値模索を続けながら、午後のＦＯＭＣの結果を待っている状況。本日の１００日線は１４６．２０円付近に来ており、何度か試す場面が見られたが、いまのところは堅持している。 ドル円は７月以降、２カ月に渡って１００日線と２００日線のレンジ内での上下動を続けてきた。このところは膠着した相場展開も見られていたが、前日に突如売りが強まり、１００日線を一気に試す展開となっている。 本日のＦ