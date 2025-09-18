きょうもドル円は下値模索を続けながら、午後のＦＯＭＣの結果を待っている状況。本日の１００日線は１４６．２０円付近に来ており、何度か試す場面が見られたが、いまのところは堅持している。



ドル円は７月以降、２カ月に渡って１００日線と２００日線のレンジ内での上下動を続けてきた。このところは膠着した相場展開も見られていたが、前日に突如売りが強まり、１００日線を一気に試す展開となっている。



本日のＦＯＭＣを受けて１００日線をブレイクするようであれば、一気にロング勢の見切り売りが出る可能性もあり、その場合、１４５円割れまでは早そうだ。



USD/JPY 146.35 EUR/JPY 173.44

GBP/JPY 199.96 AUD/JPY 97.59



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

