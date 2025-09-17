ＣＢＣラジオ『しろくじちゃんとアホロートルが寝る前にほめるラジオ』は、シロナガスクジラのゆるキャラ・しろくじちゃんと、お笑いコンビ・アホロートルの林廉と安田遥香が、リスナーを褒めて癒すヒーリング番組です。9月15日の放送では、ボディビル大会に出場した上司のその後の行動が、社内に思わぬ波紋を広げたエピソードが登場しました。