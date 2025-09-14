関西や首都圏で大企業から中堅・中小企業のメインバンクとして確固たる地位を築くりそな銀行。「2025年全国メインバンク調査」では、メインの取引社数は3メガバンクに次ぐ4位の4万511社だった。だが、りそなグループ（りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行）では8万4,937社に達し、みずほFGを抜いて3位にランクされる“隠れメガバンク”でもある。都内企業を主力にする3メガバンクと異なり、メイ