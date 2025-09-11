みなさん、おはようございます！！「残暑が厳しいザンショ」……………失礼しました〜！！そんなダジャレが言いたくなるくらい、ホントに暑い日々が続いてますね〜！真夏がホントに暑かったから気温30℃って言われると、「あ、今日は結構涼しいんだね」なんて思うようになってしまいましたが、残り少ない……かどうか、わからない夏を楽しんでください！！それにしても、最近って夏休み中に学校に行く機会が減ってるんですね。ボク