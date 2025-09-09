日本政府は、米を増産する方向へと政策転換することを発表した。農家で農業ライターのSITO.さんは「異常気象や災害があり、総人口も農家も減っていく日本で、米を安定した価格で供給し続けるには、米作りの効率化が肝要だ」という――。写真＝iStock.com／ithinksky※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ithinksky■家庭の需要増加は本当なのか日本政府は8月、米を増産する方向へ政策転換すると発表しました。小泉農水大臣は