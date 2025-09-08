【Happyくじ 『Disney Wishing Stars』】 10月3日より順次展開 価格：1回790.90円。 セガ フェイブはセブンーイレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて「Happyくじ 『Disney Wishing Stars』」を10月3日より順次開始する。1回790.90円。 「Happyくじ『Disney Wishing Stars』」は、その名のとおり夜空に彩る“願い星”を連想させる、神秘的なデザイ