セガ フェイブ、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて「Happyくじ 『Disney Wishing Stars』」を10月3日より順次開始
【Happyくじ 『Disney Wishing Stars』】 10月3日より順次展開 価格：1回790.90円。
セガ フェイブはセブンーイレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて「Happyくじ 『Disney Wishing Stars』」を10月3日より順次開始する。1回790.90円。
「Happyくじ『Disney Wishing Stars』」は、その名のとおり夜空に彩る“願い星”を連想させる、神秘的なデザインが施されたアイテムが当たる。全11作品のキャラクターが登場し、ディズニー作品の名シーンを再現したアイテムを中心に、ここでしか手に入らないアイテムとなっている。
水の精霊ノックに跨り、スカーフがなびく疾走感を描いたA賞のシーンフィギュア「アナと雪の女王2」。台座部分には、作品の名シーンを切り取ったデザインが施されており、ファンには嬉しい特別仕様となっている。
その他にも、最後にくじをひいた方がゲットできるLast賞では、まるでポスターから飛び出てきたかのような臨場感を演出する、ポスターフィギュア「ピーター・パン」や、B賞～D賞には、「塔の上のラプンツェル」、「アラジン」、「リトル・マーメイド」の願いが叶う瞬間を切り取った、シーンフィギュアが用意されている。【A賞】
シーンフィギュア「アナと雪の女王2」【Last賞】
ポスターフィギュア「ピーター・パン」【B賞】
シーンフィギュア「塔の上のラプンツェル」【C賞】
シーンフィギュア「アラジン」【D賞】
シーンフィギュア「リトル・マーメイド」【E賞】
トートバッグ[全3種]【F賞】
スタープレート [全5種]【G賞】
ポストカードブック[全6種]【H賞】
マルチケース[全9種]【I賞】
ラバーチャーム[全8種]【J賞】
ダイカットステッカーセット[全6種]
(C)Disney