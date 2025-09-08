【Happyくじ 『Disney Wishing Stars』】 10月3日より順次展開 価格：1回790.90円。

セガ フェイブはセブンーイレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて「Happyくじ 『Disney Wishing Stars』」を10月3日より順次開始する。1回790.90円。

「Happyくじ『Disney Wishing Stars』」は、その名のとおり夜空に彩る“願い星”を連想させる、神秘的なデザインが施されたアイテムが当たる。全11作品のキャラクターが登場し、ディズニー作品の名シーンを再現したアイテムを中心に、ここでしか手に入らないアイテムとなっている。

水の精霊ノックに跨り、スカーフがなびく疾走感を描いたA賞のシーンフィギュア「アナと雪の女王2」。台座部分には、作品の名シーンを切り取ったデザインが施されており、ファンには嬉しい特別仕様となっている。

その他にも、最後にくじをひいた方がゲットできるLast賞では、まるでポスターから飛び出てきたかのような臨場感を演出する、ポスターフィギュア「ピーター・パン」や、B賞～D賞には、「塔の上のラプンツェル」、「アラジン」、「リトル・マーメイド」の願いが叶う瞬間を切り取った、シーンフィギュアが用意されている。

【A賞】

シーンフィギュア「アナと雪の女王2」

【Last賞】

ポスターフィギュア「ピーター・パン」

【B賞】

シーンフィギュア「塔の上のラプンツェル」

【C賞】

シーンフィギュア「アラジン」

【D賞】

シーンフィギュア「リトル・マーメイド」

【E賞】

トートバッグ[全3種]

【F賞】

スタープレート [全5種]

【G賞】

ポストカードブック[全6種]

【H賞】

マルチケース[全9種]

【I賞】

ラバーチャーム[全8種]

【J賞】

ダイカットステッカーセット[全6種]

(C)Disney