《うちにたくさんラブブがやってきましたおうちに連れて帰ったら嫁大喜び！嬉しい！》8月6日、Instagramで喜びをあらわに“ラブブ”のグッズを大量に購入したことを報告したのはみちょぱこと、池田美優の夫でモデルの大倉士門だ。うさぎのような長い耳を持ち、ふんわりとした毛に丸い眼。ギザギザの歯が特徴的なキャラクターがいまアジアを中心に人気を爆発させている。「ラブブとは香港出身の絵本作家・Kasing Lung氏が手がけ