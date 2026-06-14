BLACKPINK
2016年にYGエンターテインメントによって結成された韓国のガール・グループ
2026年8月8日
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7年ぶり来日のBTSメンバー、ライブ後に渋谷・伊豆・よみうりランドへ
文春オンライン
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BLACKPINK10周年騒動でジスがファンへ謝罪のメッセージを投稿
YGエンタが直前告知した10周年ミート＆グリートの内容がファンの反発を招いたとのこと
スポーツソウル日本版
2026年8月7日
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日本人女性がYGエンタ本社前でゴルフクラブを振り回し逮捕
スポーツソウル日本版
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YG本社前で女性がゴルフクラブを振り回す騒動、動機は不明か
8月6日、BLACKPINKの10周年イベント直前に発生し注目を集めている
スポーツソウル日本版
2026年8月6日
2026年7月20日
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ロードがAIグラスを痛烈批判、直後にアンバサダーのジェニーがステージへ
「買わないで、全然セクシーじゃない」と観客に向けて発言したという
よろず~ニュース
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韓国ファッションに熱中した20代女性が東南アジアに新たな手本を見出す
芝浦工業大学の原田曜平氏は「真似しやすさ」が支持の最大理由と分析する
プレジデントオンライン