◆パ・リーグソフトバンク１１―０楽天（５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクにリーグ２連覇のマジック１８が点灯した。今季最多の１８安打で１１点と着実に加点し、投げては大津、ヘルナンデス、木村光の３投手が無失点リレー。９月に入って負けなしの４連勝とした約２時間後、２位の日本ハムがオリックスに敗れて、マジックが点灯した。小久保監督就任１年目の昨季は７月３０日、シーズン９１試合目に早々とマジック