シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）が17日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。星野は「やらなければいけない仕事があって、それをやっているんです。やっているんですけど『ぽこあポケモン』っていうゲームを始めてしまいまして…すごい面白いです」とNintendo Switch 2向けのゲームソフト「ぽこあポケモン」を楽しんでいることを明