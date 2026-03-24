株式市場の主役テーマの座を「ＡＩ（人工知能）」から奪い取るかもしれない。そんな予感を抱かせる壮大さが「宇宙」にはある。イーロン・マスク氏率いる米スペースＸの上場計画が実現すれば、象徴的なイベントとなるだろう。企業価値は約124兆円、調達額は過去最大規模の約4.7兆円に達すると見込まれており、株式市場の関心は早くも空前の高まりを見せている。日本の宇宙産業の強み宇宙を巡る「覇権争い」と「ビジネス化」は米国以