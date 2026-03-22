WBC会見から生まれた異例のコラボワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、ドミニカ共和国代表として活躍したフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）と日本の飲料メーカー・伊藤園のコラボに、米メディアが熱視線を送っている。大谷翔平投手（ドジャース）への“影響”を心配するメディアも現れるなど、異例のタッグへの反響が高まっている。発端は、WBC記者会見に登場したタティスJr.の“パフォーマンス”だった