「オープン戦、エンゼルス−ドジャース」（２２日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で四球を選んで出塁し、チームの逆転につなげた。さらに打者一巡で巡ってきた第３打席で右中間を破る走者一掃の３点二塁打を放ち、一挙１０得点のビッグイニングとなった。１点を追ったこの回、Ｔ・ヘルナンデスのソロで試合を振り出しに戻した。さらにパヘズが四球で歩き、フリーランドの中飛で一塁からタッチアップ