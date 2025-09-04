中国外務省が4日午後、中朝首脳会議が行われると明らかにしました。そんな中、北朝鮮側がとったある行動に注目が集まっています。中国・北京でカメラが捉えていた“謎の行動”。何者かが布のようなもので椅子を拭いています。この椅子は直前まで金正恩（キム・ジョンウン）総書記が座っていました。なぜ拭いているのでしょうか。3日、北京で行われた“抗日戦争勝利80周年式典”に出席した金総書記。北朝鮮の労働新聞は4日、“金氏