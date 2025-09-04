ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > トランプ氏がプーチン氏へ警告 米が満足しなければ「何かが起きる」 ドナルド・トランプ ウラジーミル・プーチン 海外・国際ニュース CNN.co.jp トランプ氏がプーチン氏へ警告 米が満足しなければ「何かが起きる」 2025年9月4日 12時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと トランプ大統領は3日、プーチン大統領はいずれ決断を下すだろうと語った 「我々はそれに満足するか不満を持つかのどちらかだ」と言及 「もし不満であれば、何かが起きるだろう」とコメントした 記事を読む おすすめ記事 「力による平和」掲げるが迷走 米軍アフガニスタン撤退から4年 2025年8月29日 17時14分 チャールズ国王は「クジラの王子様」、ゼレンスキー大統領には「排卵の立ち合い」…米・トランプ大統領がやらかした「ヤバい誤記」 2025年8月30日 7時0分 トランプ関税は「大統領の権限逸脱」と違法判決…トランプ氏は「撤廃は国家にとって厄災」と上訴の考え 2025年8月30日 12時8分 「もうトランプは見たくない！」数々の誤記にホワイトハウスでのやりたい放題…反トランプ派も呆れる「ヤバい行動」 2025年8月30日 7時0分 “隠しきれないミステリー？”トランプ大統領の“右手のアザ”の謎 「握手のしすぎが原因…」説明すればするほどクローズアップされる健康不安 2025年9月1日 16時30分